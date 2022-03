Mac Studio M1 Max et M1 Ultra : deux versions, deux refroidissements différents

Pour palier ce « problème », la marque à la pomme a décidé de différencier le type de refroidissement entre les deux modèles. Le plus humble des deux profite d'un dissipateur thermique en aluminium, tandis que le plus puissant s'appuie sur un module thermique en cuivre. Plus grand et plus lourd d'environ un kilo (nous ne savons pas encore si le matériau est le seul à l'origine de cette différence de poids), celui-ci est un bien meilleur conducteur de chaleur que l'aluminium : Apple semble donc avoir besoin de passer à la vitesse supérieure pour assumer son nouveau mastodonte. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune différence de taille n'est à noter entre le boîtier des deux modèles de Mac Studio.