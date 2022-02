Xiaomi veut devenir le numéro un mondial et dépasser Apple sur la vente de smartphones premium

Une ascension fulgurante qui donne de féroces envies de concurrence à Xiaomi. L’entreprise chinoise s’est engagée à mener un combat à mort contre Apple et Samsung pour s’imposer comme le leader incontesté du marché des smartphones. Dans un billet de blog publié en Chine, Lei Jun, fondateur et directeur général du constructeur, ambitionne de « se mesurer complètement à Apple en termes de produits et d'expérience et devenir la plus grande marque haut de gamme chinoise au cours des trois prochaines années ».