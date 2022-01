Après avoir aidé à la lutte contre le VIH, Product(RED) d'Apple va aider une nouvelle cause

Rappelons que la gamme Apple (RED) regroupe de nombreux produits avec évidemment les iPhone 13 , iPhone 12 et iPhone SE , mais aussi des coques, sans oublier l'Apple Watch et des bracelets dédiés, l'iPod Touch, le casque sans fil Beats Solo3 ou encore l'enceinte portable Beats Pill+. « Plus de 21 millions de dollars versés au dispositif de riposte au COVID‑19 du Fonds mondial ont garanti aux communautés les plus vulnérables un accès plus sûr à des services essentiels liés au VIH », explique Apple.