Apple : une édition colorée des Beats Studio Buds à l'occasion du Nouvel An lunaire

Si vous cherchez à acheter un smartphone , un appareil photo , une montre connectée , des écouteurs sans-fil ou encore des enceintes Bluetooth , vous avez probablement déjà vu la mention « IPX » sur les fiches techniques de ces appareils. Vous ne savez pas ce que cela signifie ou n'êtes pas certain du niveau de protection dont profitent vos appareils ? Suivez le guide, on vous dit tout des indices de protection et certifications d'étanchéité !

