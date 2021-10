Apple AirPods : la nouvelle version lancée lors de l'Unleashed de lundi ?

Pour ce qui est des AirPods Pro 2, il faudra sans doute se montrer un peu plus patient. Les premières rumeurs à leur sujet évoquent un lancement au troisième trimestre 2022. Une meilleure autonomie, une réduction de bruit active plus efficace et l'intégration de capteurs de luminosité ambiante seraient au programme de ces nouveaux écouteurs sans-fil haut de gamme.

La keynote du 18 octobre devrait donc se concentrer sur le MacBook Pro M1X, les AirPods 3 et éventuellement la prochaine version de macOS, Monterey , dont le lancement officiel est prévu pour cet automne. Rendez-vous lundi prochain pour découvrir tout ce qu'Apple nous réserve.