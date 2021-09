iPhone 14 : pour plus de stockage, Apple se tournerait vers de la NAND QLC, moins endurante

Le site rappelle du reste que les iPhone 13 et iPhone 13 Pro actuels ont déjà fait l'objet de quelques compromis en termes de composants. On apprenait par exemple récemment que leur mémoire vive est limitée au standard LPDDR4X, alors que leurs concurrents Android utilisent depuis un moment le format LPDDR5, plus moderne. Cette année, la firme s'est par ailleurs fournie chez Kioxia et non Samsung : une double décision qui a probablement permis aux nouveaux iPhone d'être proposés au même prix que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro l'an passé.