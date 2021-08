Apple introduit de nouveaux GPU pour ses Mac Pro avec la série Radeon Pro W6000

De son côté, et comme le souligne The Verge, Apple évoque jusqu'à 84 % de performances en plus sous Octane X, tandis que ces performances supplémentaires s'élèvent à un maximum de 23 % sur le logiciel de montage vidéo et d'étalonnage Da Vinci Resolve .

Apple précise que ces nouvelles options GPU remplacent les modules MPX AMD Radeon Pro Vega II et Radeon Pro Vega II Duo. Ils ne seront plus disponibles dans les configurations proposées pour le Mac Pro, mais resteront accessibles en tant que kits achetables séparément.