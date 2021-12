Enceintes connectées : les Amazon Echo au top, le HomePod d'Apple en forte progression

Sans surprise, c'est Amazon qui domine le segment des enceintes et écrans connectés durant la période. Les Echo propulsés par Alexa s'adjugent 26,4 % de parts de marché, une légère baisse par rapport aux 28,9 % du Q3 2020, mais une petite hausse des ventes (de 10,3 à 10,4 millions d'unités écoulées d'une année sur l'autre).

Google conserve sa deuxième place avec une belle croissance de l'ordre de 18 %, qui lui permet d'afficher 20,5 % de parts de marché et de menacer le leadership d'Amazon.

Les positions suivantes sont attribuées aux sociétés chinoises Baidu et Alibaba, avec respectivement 13,6 et 10,8 % de parts de marché. Mais la tendance est bien différente entre les deux acteurs. Alors que Baidu a vendu 15 % de produits en plus au Q3 2021 qu'au Q3 2020, Alibaba a vu ses ventes reculer de 6 %.