GeForce RTX 4060 Ti et Radeon RX 7600 : des fuites sur 3DMark

La Radeon RX 7600 disposera bien de sa version MBA à sa sortie le 25 mai prochain. Nos confrères de Videocardz – toujours eux – ont mis la main sur deux photos de cette carte qui s'avère particulièrement compacte.

En effet, en faisant un peu de mathématiques, on peut calculer une longueur comprise entre 20 et 21 centimètres alors que la largeur devrait être comprise entre 10 et 11 centimètres. Cela en fait, à n'en pas douter, la carte de dernière génération la plus compacte.