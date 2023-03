Le Ryzen 9 7950X3D est en rupture de stock un peu partout

En effet, s'il n'est pas encore question de rupture de stock, la situation est finalement assez proche pour le 7900X3D qui se vend beaucoup mieux que son grand frère le 7900X en son temps.

Les chiffres précis sont issus du seul Mindfactory en Allemagne, mais ils donnent malgré tout une petite idée de la situation et, alors que durant la semaine de lancement, la boutique n'avait écoulé que 230 exemplaires du 7900X, il est déjà question de 360 unités vendues pour le 7900X3D.

Des chiffres que l'on peut expliquer par la moindre concurrence sur la nouvelle gamme : seuls deux processeurs X3D ont été lancés par AMD quand elle avait mis sur le marché quatre X, les 7950X, 7900X, 7700X et 7600X. Il convient de noter que des CPU lancés en décalé comme les 5800X et 5800X3D avaient aussi profité d'une belle semaine de lancement, avec respectivement 400 et 490 exemplaires vendus.

Une réussite pour le 7900X qui n'entraîne pas encore de rupture de stock donc, mais qui fait déjà monter les prix comme l'explique WCCFTech. Alors que le prix indicatif fixé par AMD est à 599 dollars, le CPU est commercialisé autour de 790 dollars par Newegg. Curieux de voir ce que donnera la sortie du 5800X3D, prévue le 6 avril prochain.