Gigabyte confirme que les chipsets Intel Z690, B660 et suivants prendront en charge l'EXPO d'AMD

La sortie des Ryzen 7000 sera donc l'occasion pour AMD de faire plus ou moins de même, mais avec un système conçu par ses soins. Baptisé EXPO pour Extended Profiles for Overclocking ce qui revient en français à Profils Étendus pour le Surcadençage, la nouveauté est très proche de l'XMP.

Il s'agit donc toujours de proposer des réglages spécifiques aux barrettes vendues et, surtout, de les appliquer de la plus simple des manières via un bête clic sur le bouton EXPO dans les options du BIOS de la carte mère. Un redémarrage de la machine et… la RAM est boostée.

EXPO autorise jusqu'à deux profils mis en place par les fabricants de la mémoire et ces derniers doivent certifier que cela fonctionne en précisant le détail de la plateforme utilisée pour authentifier l'overclocking.