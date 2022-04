Radeon RX 7700 XT : la future carte graphique RDNA3 d'AMD devrait frapper fort

En l'occurrence, la puce Navi 33 serait positionnée sur le milieu de gamme. Il s'agira vraisemblablement d'une optimisation de l'actuelle puce Navi 21, qui exploitera la nouvelle architecture RDNA3 d'AMD, mais aussi la gravure en 6 nm de TSMC. Si l'architecture RDNA3 regroupera bien des solutions multi-chiplets, note WCCFTech, la puce Navi 33 serait pour sa part de type monolithique et mesurerait entre 360 et 460 mm2 selon MLID. Son die pourrait ainsi se contenter d'une surface 30 % plus petite que sur le GPU Navi 21, dont le die s'étire sur 520 mm2.

Les principales fuites au sujet de la puce Navi 33 laissent pour le reste entendre qu'elle serait couplée à 8 Go de GDDR6, plus rapide que sur les cartes actuelles. La puce développerait un niveau de performances semblable à ce que propose l'actuelle RX 6900 XT, mais avec une meilleure prise en charge du ray tracing.

Sa quantité de mémoire limitée par rapport à la RX 6900 XT (qui dispose de 16 Go de GDDR6) forcerait toutefois la carte à se destiner plutôt au jeu en 1440p. Ses performances en 4K seraient en effet bouleversées par la présence de 8 Go de VRAM « seulement ».