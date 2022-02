Intel et AMD coupent leurs expéditions de puces vers la Russie

Huawei tenait cette après-midi une conférence dans le cadre du MWC 2022. L'occasion pour le constructeur chinois de dévoiler deux nouveaux ordinateurs portables : les MateBook X Pro et MateBook E. Le premier est un ultraportable de 14,2 pouces, le second une tablette Windows 11 convertible… qui pourrait marcher sur les platebandes de Microsoft et sa Surface Pro 8 .