NVIDIA, Intel et AMD opérationnels sur Vulkan 1.3 pour Windows et Linux dès sa sortie

Signe des temps donc, l'annonce de Vulkan 1.3 s'est accompagnée de très nombreuses réactions de toute l'industrie. NVIDIA a dans la foulée indiqué que de nouveaux pilotes pour développeurs ont été mis au point. Ils sont immédiatement disponibles, quoique encore en version bêta.

Toute l'industrie donc, et aux côtés de NVIDIA, c'est évidemment AMD qui a rapidement réagi. Là aussi, il s'agit pour le moment de nouveaux pilotes pour développeurs en version bêta et touchant aussi bien les cartes graphiques sur architecture Vega que RDNA.

Leaders sur le segment des cartes et puces graphiques, AMD et NVIDIA ne pouvaient pas vraiment passer à côté de Vulkan 1.3, mais il est encore plus intéressant de voir qu'ARM a également réagi positivement à cette annonce, Geraint North, directeur au sein d'AMD, indique que la société « s'engage à fournir aux développeurs les outils et les technologies pour […] la prise en charge de Vulkan 1.3 […] sur nos GPU Mali ».

Intel, Holochip Corporation, LunarG sont également dans la boucle ainsi que Google Stadia . Hai Nguyen, senior staff technical solutions engineer, explique que « Vulkan 1.3 et la feuille de route 2022 apportent des améliorations appréciées des développeurs telles le rendu dynamique qui […] offre une approche rationalisée du rendu. Nous sommes impatients de rendre ces améliorations disponibles sur Stadia ».

Autant d'acteurs parlant d'une même voix avec autant d'enthousiasme, ça fait chaud au cœur !