Autant de cartes graphiques en stock, ce n'était plus arrivé depuis bien longtemps !

Ainsi, chez les revendeurs français du groupe LDLC (LDLC, Materiel.net et TopAchat), de multiples références sont bel et bien marquées « en stock » parmi des produits touchant à peu près toutes les gammes, chez AMD comme chez NVIDIA.

Pour autant, lorsque l'on voit que des GeForce GTX 1660 sont facturées plus ou moins 500 euros et qu'il faut débourser plus de 1 200 euros pour une GeForce RTX 3070 Ti , il n'y a pas vraiment de raisons de se réjouir. L'amorce d'une baisse du prix des cartes graphiques évoquée par 3DCenter en Allemagne et en Autriche ne touche pas encore l'Hexagone. Croisons les doigts.