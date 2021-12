AMD 4800S Desktop Kit : le successeur du "kit PlayStation 5" arrivera bien en 2022

Comme le rappelle TechPowerUp, le 4700S disposait d'un seul emplacement PCIe x4 Gen 2.0, ce qui le limitait à prendre seulement en charge des cartes graphiques entrée de gamme. Cela réduisait aussi les options disponibles côté stockage ou connectivité haut débit.

Plus complet et mieux pensé, le 4800S doit quant à lui passer sur un SoC Zen 2 différent, probablement celui utilisé sur les Xbox Series X |S, et capable de supporter le standard PCIe Gen 4.0.