Mediatek partenaire d'AMD pour s'affranchir d'Intel sur les puces Wi-Fi

Aujourd'hui, la chose est annoncée de manière plus officielle. AMD et Mediatek confirment la venue de la gamme RZ600 du premier basée sur les Filogic 330P du second. Deux composants sont pour l'heure prévus : le RZ608 donc, un modèle « de base », et le RZ616, plus ambitieux.

Le contrôleur RZ608 sera disponible sur un PCB au format M.2 2230 de 3 centimètres de long, donc. Il est question d'une connectivité Wi-Fi 6 (2,4 / 5 GHz) 2x2 et 6E (de 6 GHz à 7,125 GHz). Le Bluetooth 5.2 (BT/BLE) est également au menu.

Le contrôleur RZ616 est présenté comme plus complet. Il sera disponible en deux formats, M.2 2230 et M.2 1216. Alors que le RZ608 se contente d'une largeur de canal de 80 Hz et d'un débit PHY de 1,2 Gb/s, on passe ici respectivement à 160 Hz et 2,4 Gb/s.

Reste maintenant à juger sur pièces à l'arrivée des premières cartes mères exploitant ces nouveaux contrôleurs.