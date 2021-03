AMD ne limitera pas les performances en cryptominage de ses cartes

Toujours selon Nish Neelalojanan, « RDNA a été conçue pour le jeu, et RDNA 2 va encore plus loin. L'Infinity Cache et un bus plus étroit ont été choisis avec attention afin d'offrir le meilleur aux joueurs. En revanche, le cryptominage progresse en lien avec l'augmentation du bus et de la bande passante. L'architecture limite donc en elle-même le minage. »