HSBC est sommé de préciser son calendrier de sortie des énergies fossiles

Il y a des poids lourds parmi les actionnaires ayant déposé la motion. Le principal est Amundi, le premier gestionnaire d'actifs coté en Europe. On y trouve également Man Group PLC, la plus grande société de fonds spéculatifs cotée en bourse au monde.

Avec d'autres géants ainsi que 117 actionnaires individuels, ils ont réclamé auprès de HSBC la publication d'une stratégie de réduction des financements destinés aux énergies fossiles. Ils souhaitent également que soient fixés annuellement des objectifs conformes avec les Accords de Paris. Leur nombre est désormais suffisant, souligne Le Monde, pour que cet appel soit débattu au cours de la prochaine assemblée générale de l'entreprise, le 24 avril.

Les organismes bancaires peuvent effectivement être considérés comme de grands responsables de la pollution, dans le sens où ils financent les principaux acteurs des énergies fossiles. Un rôle moins souvent montré du doigt, mais qui doit évoluer selon Jeanne Martin. La directrice de campagne de ShareAction, l'organisation à but non lucratif britannique qui a coordonné la motion, explique ainsi : « Pendant longtemps, les banques sont restées à l'écart des projecteurs et tout s'est concentré sur les émetteurs de carbone réels, mais il devient de plus en plus évident que les banques font également partie du problème ».

Or, pour ShareAction, l'objectif de 2050 ne suffit pas. Jeanne Martin explique : « C’est du très long terme, pour dans trente ans. Il faut qu’on voit ce que HSBC s’engage à faire dans deux, trois ou cinq ans. »