GoPro pourrait dévoiler deux nouvelles action cams dès septembre

Deux nouvelles GoPro attendues pour la prochaine génération

Source : Engadget

C'est ce que nous apprend une nouvelle fuite présentant deux modèles : laet laÀ travers une fuite, c'est l'existence de lasignéequi a été révélée. La caméra embarquée serait capable d'enregistrer à 120 FPS en Full HD à 480 i/s vidéo 4K. Un capteur photographique est également présent, offrant 12 mégapixels, en plus d'un GPS conçu par GoPro lui-même.Un port USB-C est également au rendez-vous, en plus d'un micro ou d'un flash LED. De quoi offrir de belles images embarquées pour les futurs possesseurs de cette Hero 8.C'est ensuite unequi a fait les frais d'un leak avec, comme principal argument, la possibilité de. Une utilisation différente de la Hero 8 avec la promesse de vidéos en 3K, 5,2K et 5,6K, respectivement à 60 i/s, 30 i/s et 24 i/s.