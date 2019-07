Sony lance un nouvel objectif 35 mm plus abordable pour ses hybrides

© Sony

Vidéo présentant des exemples d'images capturées avec le 35mm ƒ/1.8. © Sony

Sortie en août pour 750$

Sony multiplie les références pour ses appareils hybrides

Bien plus abordable (bien que moins lumineux) que le 35mm ƒ/1.4 déjà sur le marché, ce nouveau caillou est aussi plus compact. Autant d'éléments qui, comme le pense, «».Listé sur le magasin en ligne français de la marque, lea pour l'heure uniquement dévoilé son étiquette américaine : 750$. Autant dire plus de moitié moins que l'excellent Distagon FE 35mm ƒ/1.4 - vendu autour de 1 600$.Un nouveau produit qui aligne logiquement moins de superlatifs que son cousin, mais qui affiche néanmoins une fiche technique des plus respectables. Avec 280 grammes seulement sur la balance et 77 mm de long, le nouveau caillou de Sony se fera le compagnon idéal des photographes souhaitant voyager léger.Au niveau de l'optique,, dont un asphérique. Le constructeur nippon promet aussi desde toute beauté grâce à une ouverture circulaire à neuf lames. La mise au point est quant à elle assurée par un moteur AF linéaire.Désormais leader du marché des appareils photo numériques, Sony dispose d'un solide parc d'objectifs en tout genre afin de contenter toutes les bourses. Le nouveau FE 35 mm ƒ/1.8 ici présenté se calque non seulement sur la même focale que le Distagon FE 35 mm ƒ/1.4, mais aussi le Sonnar T* FE 35 mm ƒ/2.8, listé quant à lui autour de 700$.En avance sur ses concurrents Canon et Nikon en matière d'appareils hybrides, Sony devrait prochainement dévoiler sa quatrième génération d'appareils, A7R IV.