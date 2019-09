HyperX dévoile son casque Cloud Alpha S

© Hyper X

Le successeur du Cloud Flight

Source : Techpowerup

Le meilleur argument du casque Cloud Alpha S ? La présence du son HyperX Surround Virtuel 7.1 et ses nombreuses possibilités.Annoncé lors du COMPUTEX 2019 , le Cloud Alpha S a été pensé avec précision par HyperX. La société y a inclus des technologies comme le son HyperX Surround Virtuel 7.1, permettant de profiter d'un son Surround et de gérer simultanément celui d'un jeu et, par exemple, d'un tchat. Cette fonction est proposée directement depuis le mélangeur audio du casque.Et ce n'est pas tout ce que propose le Surround Virtuel 7.1 : le réglage des basses est particulièrement affiné grâce à la technologie de «» qui permet de séparer les basses fréquences des médiums et des aigus, pour une plus grande précision sonore. HyperX a également ajouté des coussinets de mousse à mémoire de forme à son Cloud Alpha S pour une adaptation et un confort supplémentaires. À noter que des rechanges sont présents.Comme tout bon casque, le Cloud Alpha S est accompagné d'un microphone amovible, bénéficiant de la fonctionnalitépour filtrer les bruits parasites. Un sac de transport est également présent.Le casque HyperX Cloud Alpha S est désormais disponible au prix de 129,99€