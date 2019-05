COMPUTEX 2019 - HyperX annonce un casque surround 7.1 virtuel

© The Verge

La réglette permet d'ajuster l'écart entre le châssis et les coussins. Crédits : The Verge

Lesera disponible au mois de septembre prochain au tarif de 129,99$. Soit très probablement 129,99€ en France.Cette addition au catalogue de l'équipementier reprend dans les grandes largeurs le design connu de la gamme Cloud Alpha.Il s'agit d'un casque supra-aural de 336 grammes doté deduquel on ignore encore les caractéristiques détaillées. Selon toute vraisemblance, elles devraient se rapprocher de celles du Cloud Alpha actuel, offrant une réponse en fréquence de 13-27 000 Hz et une impédance de 65 Ω.Bien entendu livré avec un microphone et un câble jack détachable, ce nouveau modèle embarquera de façon inédite un boîtier permettant la- très probablement via une interface USB. Ce boîtier permet aussi le mixage des canaux dédiés au jeu et au chat audio.Enfin, une réglette située sous l'oreillette gauche permet d'éventer les mousses d'écoute afin d'ajuster la quantité de basses arrivant jusqu'à vos esgourdes. Malin.