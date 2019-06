Cooler Master se lance dans le moniteur avec deux petits 30'' et 35''

Deux écrans disponibles à la fin de l'année

Source : TechPowerup

Ce sont deux écrans, leset, qui arriveront sur le marché fin 2019 avec la promesse dede s'adapter à deux budgets bien distincts.C'est à la fin de cette année 2019 que les GM 219-30 et GM 219-35 de Cooler Master seront commercialisés. Ces deux écrans sont basés sur des dalles VA proposées par la célèbre firme taïwanaise.D'un côté, pour les budget plus confortables - on parle de 999 $ -, on trouve le GM 219-35 d', une résolution de 3440 x 1440, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité FreeSync 2 pour un rendu d'image optimal.De l'autre, le GM 219-30 affiche un prix de 399 $, soit moitié moins que son collègue. L'écran affiche, une résolution de 2560 x 1080, un taux de rafraîchissement de 200 Hz et une compatibilité FreeSync, toujours dans l'objectif de proposer la meilleure qualité à l'utilisateur.