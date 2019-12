LG annonce sa nouvelle série de PC portable de la gamme "gram"

© LG

Les derniers processeurs Intel

Légers mais bien équipés

Source : TechPowerUp

LG a présenté les quatre nouveaux modèles de sa gamme d'ordinateurs portables « gram » pour 2020. Comme leurs prédécesseurs, ils mettent l'accent sur la mobilité grâce à leur légèreté, leur finesse et leur autonomie. Un appareil hybride 2-en-1 est aussi annoncé.Commençons par les performances pour ces quatre références. Tous bénéficient d'un processeur Intel Core de 10ème génération , de plus amples détails à ce sujet étant encore attendus. Bien entendu, il ne faut pas rêver d'un GPU incroyable sur ce genre de produit, plus pensé pour la productivité que pour le multimédia, et encore moins le gaming.On se retrouve ainsi avec une puce Intel Iris Plus Graphics intégrée sur les trois modèles PC, ce dont ne profite même pas le PC hybride, qui n'a droit qu'à Intel UHD Graphics.Côté mémoire vive, les LG gram 17, 15 et 14 reposent sur 24 Go DDR4 3 200 MHz, contre 16 Go 2 666 MHz maximum pour le modèle 2-en-1. Le stockage repose à 100 % sur la technologie SSD M.2 NVMe. La capacité des batteries est comprise entre 72 Wh (pour les deux 14 pouces) et 80 Wh (pour les 15 et 17 pouces). De quoi garantir jusqu'à 20 heures d'autonomie.En ce qui concerne l'écran, le LG gram de 17 pouces offre une dalle IPS définition 2 560 x 1 600 pixels avec ratio 16:10. Nous pourront profiter du Full HD 1 920 x 1 080 pixels et ratio 16:9 pour les trois autres modèles, l'un de 15,6 pouces et les deux derniers de 14 pouces. L'hybride de 14 pouces embarque bien entendu un écran tactile IPS with Touch.Les quatre appareils sont équipés d'un lecteur d'empreintes, d'une prise USB-C, d'un port pour microSD, de ports USB 3.1 et d'une prise HDMI. Le LG Gram 14 passe sous le seuil symbolique du kilo avec ses 999 grammes. Le gram 15 pèse quant à lui 1 120 grammes, le gram 17, 1 350 grammes et enfin le 2-en1 affiche 1 145 grammes sur la balance.Pour Jang Ik-hwan, responsable de la division informatique de LG, ces nouveaux ordinateurs portables de la gamme gram permettent d'associer performances, portabilité et autonomie sans compromis. Les tests nous permettront de valider ou non ses propos.