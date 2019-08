Thomson dévoile Neo X et Y, ses deux nouveaux notebooks sous processeur Intel Core

Le Neo Y (© Thomson)

Le Neo Y, le petit frère qui fait l'affaire

Le Neo X, le grand frère

Le Neo X (© Thomson)

Alors que l'édition 2019 de l'IFA Berlin, le plus grand salon high-tech mondial, va débuter et animer ce début de mois de septembre, les préannonces des constructeurs débutent. Comme chez, où l'on annonce leséquipés de leur processeur Intel Core i3 et de l'OS Windows 10, au. Sans prétention de faire de la performance, mais la tête haute.L'ultraportableest doté d'un écran Full HD de 14,1 pouces aux, qui donnent le sentiment d'un plein écran permanent. Avec son châssis en métal, le notebook est proposé en bleu, en rouge ou en gris, histoire que tous les goûts soient satisfaits.Concernant la fiche technique, elle est correcte pour un ordinateur proposé à 399,99 euros. Oubliez tout de suite les jeux gourmands, Thomson ne destine pas ses appareils à cela. Le Neo Y embarque un processeur, un SSD de 128 Go, 4 Go de RAM, les connectivités Wi-Fi et Bluetooth, et est plutôt généreux en connectique, avec deux ports USB 3.0, un USB-C, un mini-HDMI, un lecteur de cartes micro-SD et une prise jack pour brancher son casque.Le Neo Y affiche chez le constructeur(10 heures) ainsi qu'un poids de forme intéressant (1,65 kg).Son grand frère, le, est plus grand et, naturellement, plus performant. Avec son écran 15,6 pouces Full HD, également avantagé par des bords latéraux ultrafins, le notebook propose le pavé numérique et, comme le Neo Y, un châssis en métal. À sa sortie, il sera possible de l'obtenir en rouge, argent ou bleu.Comme attendu, ses caractéristiques sont aussi revues à la hausse avec un processeur Intel Core i3, mais surtout un disque dur de 512 Go et, le rendant tout à fait utile pour de la bureautique poussée ou du traitement photo. On retrouve évidemment le Wi-Fi et le Bluetooth, ainsi qu'un port USB 3.0, un USB 2.0, un USB-C, un HDMI, un lecteur de cartes micro-SD et une sortie casque.Son autonomie ne dépasse en revanche pas les six heures. Son prix (399,99 euros) pourrait le rendre attrayant auprès d'un public aux exigences mesurées, mais aux besoins réels.Contactée par Clubic, la société Thomson nous indique que, une période ô combien importante à quelques semaines de Noël. Notons que le Neo X en version 14'' est, lui, déjà disponible à la vente.