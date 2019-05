PCMark 10 : de nouveaux tests de batterie

À télécharger :PCMark 10 pour Windows

Plusieurs scénarios reflétant l'utilisation d'un PC portable au quotidien

Le test Modern Office mesure la durée de vie de la batterie pour des activités professionnelles typiques telles que le traitement de texte, la navigation sur le Web et les vidéoconférences.

Le test Applications mesure l'autonomie de la batterie pour les tâches professionnelles à l'aide des seules applications Microsoft Office .

Le test Vidéo mesure la durée de vie de la batterie en lisant une vidéo en continu et en mode plein écran jusqu'à ce que la batterie soit vide.

Le test Gaming pousse les capacités de l'ordinateur au maximum pour simuler l'utilisation d'un jeu vidéo.

Le test de veille mesure l'autonomie de la batterie quand l'ordinateur n'est pas utilisé, jusqu'à ce que la batterie soit vide.

Une mise à jour gratuite pour les possesseurs de PCMark

Tableau récapitulatif des résultats © Anandtech

Source : AnandTech

est une référence dans l'univers de l'ordinateur personnel. Le logiciel permet de réaliser unprécis pour évaluer l'de sa machine. Jusqu'à aujourd'hui, il ne donnait cependant que des résultats moyens, qui ne prenaient pas en compte l'Ladu logiciel vient répondre à ces manquements et va multiplier le type deproposés. Ils sont au nombre de cinq et couvrent les différents cas d'usage d'un ordinateur durant le journée.Les résultats sont ensuite proposés sous la forme d'un tableau récapitulatif, donnant la durée exacte pour chaque type de test, afin de mieux anticiper l'de sa machine selon l'usage que l'on souhaite en faire.La mise à jour est proposée gratuitement aux possesseurs d'une licence valide de PCMark 10 Professional Edition, et compatible à partir de Windows 7 SP1, sauf pour le testqui exige Windows 10 et la présence de la suite Office 2013 au minimum.