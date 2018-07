Le PC ultra-portable ACER Swift 3 14 pouces à 739 euros

Soyez rapide

Afin de bénéficier de cette jolie ristourne, vous devrez aller faire un tour sur le site de la FNAC. La boutique en ligne du vendeur propose en effet une vente flash sur l'ACER Swift 3 qui passe pour l'occasion de 1099 euros à 739 euros. Si vous souhaitez acquérir ce produit, ne perdez pas de temps car l'offre se termine demain à 18h.Pour le reste, sachez que vous pourrez vous faire livrer gratuitement en un jour ouvré si vous êtes membre FNAC+, ou bénéficier du retrait en un jour en magasin FNAC. Des solutions de paiement en plusieurs fois sont aussi à l'ordre du jour si le besoin s'en fait sentir.PC ultra-portable au format 14 pouces, cet ACER Swift 3 est équipé d'une dalle IPS Full HD qui dispose en outre de verre Gorilla pour une résistance accrue aux chocs et aux rayures. A l'intérieur, on trouvera un Core i78550U cadencé à 1,8 GHz, qu'il sera possible de pousser à 3,1 GHz en mode turbo. Le tout est soutenu par un processeur graphique Intel UHD 620 et 8Go de RAM en DDR4 qui occupent le seul slot disponible.Côté stockage, nous pourront trouver un SSD de 256 Go au format NVMe. La batterie pour sa part possède une capacité de 3220 mAh qui permettra une autonomie jusqu'à 10 heures. Sachez enfin que ce PC est livré avec une licence Windows 10 édition familiale 64 bits.