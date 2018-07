Le PC portable ASUS E402NA-GA029T à 199 euros

Un net book abordable

Efficacité et autonomie

Modifié le 10/07/2018 à 11h50

Décidemment Cdiscount n'en finit plus de proposer des bons plans alléchants, puisque c'est, une fois encore, chez eux qu'il faudra aller si vous souhaitez profiter de ce bon plan. Ce PC portable ASUS E402NA-GA029T perd en effet 69 euros en ce moment, pour arriver au prix de 199 euros au lieu de 269.En plus de ce prix attractif, ce produit vendu et expédié par Cdiscount bénéficie de tous les avantages de la plateforme, à savoir la livraison offerte en France métropolitaine, la possibilité de vous faire livrer dès demain, ou encore d'ajouter des garanties supplémentaires contre la casse, la panne et le vol.Avec ses mensurations compactes et un poids à peine supérieur à 1,5 kilo, l'ASUS E402NA-GA029T est le compagnon idéal pour les travailleurs nomades. Il dispose d'un écran 14 pouce doté d'une définition de 1366 par 768 qui s'avère parfait pour un usage bureautique. Il est équipé d'un processeur Intel Celeron N3350 cadencé à 1,1 GHz, de 4 Go de RAM en DDR3 SDRAM et d'un SSD de 32 Go.Il dispose aussi d'un processeur graphique Intel HD Graphics 500, qui ne permet toutefois pas l'utiliser dans un but gaming. Outre une très bonne autonomie, cet ordinateur est livré avec une licence Windows 10S 64bit, et Dropbox, qui inclut 25 Go de stockage dans le cloud.