Le PC 13,3 pouces, 4K HP Envy, Core i7 8550U à 839€ au lieu de 999€

Modifié le 30/05/2018 à 12h00

Voici un bon plan venu tout droit du site de Darty avec le HP Envy 13,3 pouces, 4K, Core i7 8550U et 8Go de RAM à 839 euros. De quoi réaliser une économie de près de 16% sur ce portable idéal pour un usage bureautique et multimédia en itinérance.Outre le retrait gratuit en magasin ou la livraison offerte, Darty vous propose aussi une offre groupée. Si vous décidez d'acheter la suite Office en même temps que ce PC, vous pourrez obtenir 20 euros de réduction immédiate. De quoi, par exemple, faire baisser le prix du pack Office 365 Personnel à 29 euros.Malgré son format assez compact avec sa dalle de 13,3 pouces, cet HP Envy n'en demeure pas moins une bête de concours pour les usages multimédias. Pour commencer, il embarque une dalle WLED dotée d'une résolution de 3840 par 2160 pixels lui assurant une très belle qualité d'image. Son système de son Bang & Olufsen vous permettra pour sa part de bénéficier d'un son clair et pur.Côté matériel, ce PC portable est équipé d'un processeur Core i7 8550U cadencé à 1,4 GHz, de 8Go de RAM en DDR3, et dispose d'un SSD de 256 Go. N'espérez cependant pas faire tourner les derniers jeux du moment, car il ne dispose que d'un chipset graphique Intel UHD 620, un peu léger pour ce type d'usage. Sachez enfin qu'il est livré avec une licence Windows 10.