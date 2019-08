Bientôt un NUC Intel propulsé par un CPU Tiger Lake-U ?

© Chiphell

Une puce Tiger Lake-U aux commandes

GTX 1660 Ti ou RTX 2060 pour un NUC efficace en jeu

Partagées par un utilisateur du forum chinois, plusieurs photos prises durant le meeting nous renseignent quant à la fiche technique de l'appareil. Si les spécifications dévoilées sont conservées à l'identique par Intel lors du lancement, nous aurions droit àPrincipale information : la présence d'un processeur basse consommation(TGL-U). Cette nouvelle génération de puces doit remplacer les CPUs Ice Lake, lancées par Intel il y a peu, et arborer un premier affinage de la gravure en 10 nm (). Les processeursseront vraisemblablement basés sur l'architectureet embarqueront une partie graphique héritée des recherches d'Intel pour ses GPUs Xe. Pour ce qui est du concepten lui-même, Intel partirait surCe processeur permettrait notamment le support de l'interface PCIe 4.0, via quatre canaux dédiés à des SSD de nouvelle génération. En la matière, le conceptcomprendrait. Il serait par ailleurs possible d'ajouter jusqu'àvia deux slots SODIMM, expliqueCôté GPU,laisserait le choix aux utilisateurs entre une(un peu plus puissante qu'une GTX 1070) ou une. Pour alimenter tout ce beau monde, le futur NUC d'Intel profiterait d'une alimentation interne de 330 Watts... Suffisante pour les deux GPUs proposés.La connectique du concepts'axerait enfin sur un nombre non précisé de ports Thunderbolt 3, de l'USB 3.1 Gen 2, un port HDMI 2.1 et deux sorties Mini-DisplayPort 1.4. Les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 seraient par ailleurs prises en charge.NUC orienté gaming oblige, l'ensemble serait équipé d'unet d'un système de dissipation basé (sans grande surprise) sur une chambre à vapeur.