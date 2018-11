ASRock lance sa série Z390 DeskMini GTX : des cartes mères pour mini-PC gamer

© ASRock

Une carte mère très complète au format micro-STX

Un format toujours plus réduit

Source : ASRock

Avec son PCtout juste dévoilé,tente de conquérir le cœur des joueurs adeptes du format réduit. Mais malgré sa petite taille, le Z390 DeskMini GTX a de la puissance à revendre.En effet, la carte mèreintégrée au sein du boitier - d'un volume de 2.7 litres seulement - embarque un socket LGA 1151 compatible avec les processeurs Intel à 8 cœurs 95W de 9ème génération.Supportant une alimentation 5+1, la carte mère à chipset Z390 propose deux ports pour la mémoire vive jusqu'à 32 Go DDR4-4000 en overclocking. Pour la partie GPU, lepeut accueillir les GPU au format MXM A/B/B+ comme par exemple le Nvidia GTX1080 MXM à 8 Go de mémoire.La partie connectique intègre des ports USB-A et USB-C 3.1 Gen 1 et 2, pour un total de 8 ports de diverses tailles. La vidéo est assurée avec des connecteurs HDMI, DisplayPort et Mini-DisplayPort. Quant au réseau, c'est un module Intel I219V qui assure la tâche.Pour finir, le constructeur propose 3 slots PCIe Gen 3 x4 Ultra-M.2 et deux emplacements pour des disques durs ou SSD en SATA 6 Go/s. Etoblige, deux broches sur la carte mère permettent de rajouter des éclairages compatibles avec le système Polychrome ASRock.Si les grandes tours ont encore de beaux jours devant elles, il faut bien avouer que le format proposé par leest pour le moins intéressant. Une fois assemblé, le PC barebone de chez ASRock ne fait queLe mini-PC asiatique sera disponible dans les semaines à venir, mais le constructeur n'a pas encore précisé son prix de base. Comptez au moins 400€, auxquels il faudra bien évidemment rajouter tout le matériel : GPU, CPU, RAM et autres composants externes. Le prix peut en valoir la chandelle surtout si vous cherchez du matos peu encombrant et performant sur une majorité de jeux du marché.