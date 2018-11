Raspberry : un nouveau Pi 3 Model A+ plus petit et puissant dévoilé (et déjà en vente pour 25$)



Le premier A+ après 4 ans d'attente

Un Raspberry Pi modèle 3 B+ allégé

C'est sur le blog officiel de Raspberry qu'est tombée la bonne nouvelle. 2018 voit ainsi l'apparition pour la première fois depuis 4 ans d'un mini-PC Pi modèle A+.En 2014, peu de temps après le modèle B+, un Raspberry Pi A+ faisait pour la première fois son apparition. Il s'agissait alors d'une version allégée, avec une mémoire vive réduite de moitié - soit 256 Mo - et amputée du hub USB ainsi que du port Ethernet.Bien entendu, le prix était lui aussi allégé. Ce fut d'ailleurs l'occasion pour le constructeur de produire un PC de la, une carte d'extension dont les dimensions ne dépassent pas 65 x 56 mm.Mais malgré une forte demande, le Raspberry Pi 2 n'aura pas eu de modèle A+. Une absence enfin réglée pour la 3ème série du célèbre mini-PC.Leest très similaire à son grand frère au niveau des spécifications. Il embarque ainsi un processeur Broadcom BCM2837B0 à quatre cœurs cadencés à 1.4 Ghz et 512 Mo de RAM LPDDR2. La gestion de la chaleur a aussi été améliorée.Si le hub USB et le port Ethernet RJ45 font leurs adieux, la petite carte n'en reste pas moins équipée d'une connectivité. Le tout au format 65 x 56 mm.Ce Raspberry Pi 3 Model A+ marque aussi la fin d'une époque. Les concepteurs souhaitent en effet modifier complètement le design et les composants pour les prochaines générations du mini-PC.Si vous voulez vous procurer ce nouveau Raspberry Pi, sachez qu'il est d'ores et déjà disponible à la vente pour la modique somme de 25$ . Vous pouvez aussi le découvrir dans la vidéo - très humoristique - des concepteurs.