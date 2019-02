MSI dévoile son PC Gamer haut de gamme Infinity X 9th ainsi qu'un nouveau Trident X

Le Infinite X : "un don du ciel" selon MSI

Trident X, le PC Gamer compact qui tient dans un boîtier de 10 litres

Ce sont deux nouveaux monstres que le taïwanais MSI a dévoilé aujourd'hui par l'intermédiaire de communiqués relayés par TechPowerUp. On y découvre des machines survitaminés, allègrement tartinées de LEDs RGB et dotées de designs reprenant sans surprise aucune les codes de MSI en la matière.Peu avare en qualificatifs marketing un brin pompeux, MSI présente son Infinite X 9th. Une machine effectivement sous le signe du 9 puisse qu'elle embarque un Core i9-9900K (décidément très à la mode en ce moment), épaulé d'un maximum de 64 Go de DDR4 2666 MHz (via quatre slots U-DIMMs) et couplé à une RTX 2080 Ti Ventus signée MSI. Tout ce beau monde sera mis sous tension à l'aide d'une alimentation 850 Watts 80 Plus Platinium (remplacée sur les déclinaisons moins performantes de cette même machine par une alimentation nettement plus modeste de 550 Watts, certifiée 80 Plus Bronze).Côté stockage, il faut compter sur 2 baies 3,5 pouces, 1 emplacement pour HDD ou SSD de 2,5 pouces, ainsi que sur 2 slots M.2. L'ensemble est compatible avec la mémoire Intel Optane, apprend-on également de la fiche technique présentée par le constructeur.En termes de refroidissement, MSI mise sur un système de watercooling AIO dévolu au CPU, ainsi que sur son système de refroidissement "Silent Storm Cooling 3". La marque précise enfin que le flanc droit de son Infinite X 9th peut accueillir (en option visiblement) une plaque de verre trempée épaisse de 4mm. Cette dernière est naturellement amovible pour un accès facile aux composants. MSI n'a pas encore indiqué de grille tarifaire ou de créneau de lancement précis pour ce modèle.Pour le reste, la firme a également présenté un nouveau représentant de sa gamme Trident X. Destiné à faire saine concurrence aux modèles compacts de Corsair ou Zotac présentés durant le CES, ce nouveau Trident X passe également à la magie d'un "Core i9 de série K", sans plus de détails. Format ultra compact oblige, on se limite ici à une RTX 2080 qui jouira elle aussi du design Silent Storm Cooling pour lui apporter de l'air frais.Le Trident X profite en option d'une plaque latérale en verre trempée et se destine aux joueurs cherchant une machine qui ne faiblit pas en multitâche, assure MSI, qui ne dévoile pas non plus de prix ou de date de sortie pour ce PC dans son communiqué