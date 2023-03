Ce constructeur de PC français originaux se lance dans le gaming

Jean-Christophe Agobert, le P.-D.G. de Bleu Jour, commente : « Depuis sa création il y a 20 ans, la stratégie de Bleu Jour a toujours été de mettre en avant le design, la performance et la production française. Aujourd'hui, l'ambition du groupe est de développer trois marques fortes, KUBB, Schneider et MGG, autour de notre savoir-faire afin de répondre aux attentes toujours plus grandes de nos clients professionnels et particuliers. »