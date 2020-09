Bleu Jour, constructeur français d'ordinateurs, présente à l'IFA sa nouvelle gamme de PC design

Bleu Jour est un constructeur d’ordinateurs et d’accessoires français basé à Toulouse. L’entreprise a été fondée en 2002 par 4 associés. Elle s’est fait remarquer lors du lancement de son mini PC baptisé KUBB dont chaque côté ne mesure que 12 cm. Entièrement imaginé en interne, ce mini PC est fabriqué à la main en France grâce à un partenariat avec un ESAT.

La marque se positionne sur un segment plus haut de gamme avec un design original alliant esthétisme, innovation et praticité. Et pour proposer des produits toujours plus exclusifs, la marque se fournit chez les plus grands fabricants de composants tels qu’Intel. L’entreprise a reçu plusieurs récompenses au Computex et en France pour le design de ses produits.