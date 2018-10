Vu du Web : les nouveaux MacBook Air dans le viseur

« Faire du neuf avec du vieux »



« Le nouveau MacBook Air est bon. Seulement bon »



« C'est le b*rdel comme jamais dans la gamme de portables Apple »



Le nouveau MacBook Air fait du MacBook un très mauvais achat



« Le MacBook Air Retina a un processeur comme aucun autre laptop »



Le MacBook Air Retina n'a pas vraiment quatre fois plus de pixels



L'information avait été éventée depuis des semaines mais cette fois, c'est officiel, leest de retour. Apple a présenté la nouvelle version de son ordinateur portable phare, entièrement mis à jour tant au niveau du design que de ses composants.La presse américaine, invitée par la marque, a pu poser les mains dessus à l'issue de la conférence donnée par le constructeur à New York. Et les avis sont très partagés, aussi bien sur la machine que sur cette nouvelle gamme Mac.Le site Ars Technica est plutôt séduit par cette nouvelle proposition d'Le journaliste apprécie de retrouver un design similaire au MacBook Air originel présenté il y a déjà 10 ans. L'écran semble la mise à jour la plus impressionnante, avec une résolution de 2560x1600 pixels contre 1440x900 sur la génération précédente, et des bords sensiblement réduits.Il note également l'absence de la Touch Bar, cette zone de raccourcis en haut du clavier, en estimant être une bonne chose vu qu'elle aurait alourdi le tarif de l'appareil (déjà très élevé) et n'être d'aucune utilité pour le grand public.Il liste toutefois: les deux ports Thunderbolt 3 placés du même côté gauche de l'appareil, et l'absence à ce prix d'une option pour unPete Pachal apprécie de retrouver de la clarté dans la gamme MacBook...mais il est moins tendre avec cette nouvelle version.Le MacBook Air vise «». Le journaliste note qu'Apple a implémenté des technologies réservées avant aux ordinateurs professionnels de la marque (puce T2, TouchID, écran Retina) mais considère qu'avec un premier modèle à 1349€, contre 1099€ précédemment.L'écran, s'il est clairement amélioré et se voit affublé du nouveau terme « Liquid Retina », est difficile à être jugé «Le journaliste conclut : «».Daniel Cooper se montre lui très critique à propos de. Le journaliste point du doigt le manque de différences affirmées entre les modèles Pro et Air, mis à part un léger de gain de puissance pour l'un, ou un encombrement à peine réduit pour l'autre, alors qu'ils ont peu ou prou le même tarif.», continue-t-il, jugeant qu', de peur de «», et tire à boulets rouges sur l'augmentation continue de la gamme Mac au fil des années.De son côté, Alex Cranz profite de la sortie de ce nouveau MacBook Air pour tirer à boulets rouges sur le, l'ordinateur portable très fin et très cher de la marque, encore proposé aujourd'hui à partir de 1499€, ou 1299$ aux USA.Mais maintenant, pour 1 200$, Apple peut également vous offrir beaucoup plus » analyse-t-il. Il ne justifie cet écart de prix que par la plus grande légèreté du MacBook face au MacBook Air, une raison qu'il juge mauvaise de la part d'Apple.Le reporter de Gizmodo s'étonne également que cette nouvelle machine soitprésent dans la gamme (équipé uniquement d'une puce de 7ème génération contre un composant de 8ème dans le MacBook Air), alors qu'il coûte là encore plus cher que ce MacBook Air 2018. Là encore, la gamme MacBook reste un grand mystère tant au niveau des configurations que des prix affichés.Chris Smith, du site BGR, revient en détail sur leutilisé par Apple pour équiper son nouveau modèle. Le constructeur utilise une puce Intel Core i5 de 8ème génération cadencée à 1,6 GHz, jusqu'à 3,6 GHz en Tubro Boost. Cette puce, qui n'apparaissait alors dans aucun listing d'Intel a été officialisée quelques heures plus tard.Le site note que contrairement au MacBook, la Pomme a du faire rentrer un ventilateur pour refroidir l'ensemble tout en augmentant les performances par rapport au MacBook Air de précédente génération.C'est pour le moment le seul ordinateur portable à en être équipée et Intel n'en a pas présenté une version Core i7. Elle permet selon la marque d'offrir une autonomie de 12H en navigation web et 13H en vidéo, «».Vu de France, nos confrères de MacGénération ont l'œil, eux.Nicolas Furno revient enfin sur une petite astuce de communication qu'Apple a utilisé lors de saet sur son site web. La marque indique que le MacBook Air 2018 possèdeen regardant les fiches techniques des deux derniers MacBook Air.», explique le journaliste.La présentatrice se serait manifestement «», ce qu'indique plus clairement le site d'Apple.