Les dernières nouvelles des futurs MacBook d'Apple

Une puce 2 fois plus puissante ?

D'autres nouveautés attendues

Modifié le 01/08/2018 à 15h54

Jusqu'à présent, la palme d'or du meilleur modèle Apple était généralement décernée au MacBook Pro 15?, équipé d'un excellent processeur six coeurs.Mais si vous êtes sur le point d'en acheter un, attendre un peu pourrait bien se révéler bénéfique puisque Apple est supposé sortir un nouveau modèle de Mac d'ici la fin de l'année 2018. Un nouveau modèle dont le processeur a été annoncé par la marque commeMais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisqu'il se murmure également, dans les sombres recoins d'internet qu'en plus d'un processeur deux fois plus puissant, la machine serait équipée d'un écran Retina de 13 pouces, le tout pour un prix inférieur à 1 000 $.Cependant, comme le soulève le site internet Digital Trends, la façon dont serait lancé ce nouveau modèle sur le marché n'est pas encore bien clair. Son prix paraît en effet particulièrement bas pour toutes les nouveautés dont il profiterait.En plus de cette future sortie, Apple devrait également proposer une nouvelle version de son MacBook 12 pouces. Une nouvelle version qui serait quant à elle équipée du nouveau processeur d'Intel, Amber Lake.Généralement, Apple choisit de lancer ses nouveaux iPhones aux alentours de septembre, et ses nouveaux MacBook autour du mois d'octobre. Reste à voir si nouveautés de cette année 2018 suivront effectivement ce calendrier.