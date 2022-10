NZXT se met aux écrans, pour joueurs PC évidemment

Comme leur dénomination l'indique, les Canvas FHD (1 920 x 1 080) se déclinent en deux modèles de 25 et 27 pouces, surnommés respectivement Canvas 25F et 27F. C'est bien la seule chose qui les distingue, puisqu'ils partagent par ailleurs les mêmes caractéristiques.

On retrouve notamment une dalle LCD IPS certifiée HDR400, un taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms et un rapport de contraste de 1 000:1. Pour le confort de jeu et la fluidité d'image, ils peuvent compter sur le support de la technologie AMD FreeSync Premium, Flicker Free, un filtre anti-éblouissement et un autre contre la lumière bleue. NVIDIA G-Sync est cependant absent.

Les deux écrans embarquent le logiciel propriétaire NZXT CAM qui permet de paramétrer entièrement son écran, avec notamment divers profils de réglages activables automatiquement au démarrage. Il se veut également ergonomique grâce à un pied standard réglable en hauteur et en inclinaison, ou à un pied monté sur une installation murale VESA.

Pour l'heure, ces deux écrans sont exclusivement accessibles sur le site officiel de NZXT, en coloris noir ou blanc, et sont affichés respectivement aux tarifs de 339 et 359 euros, pied inclus. Sans celui-ci pour privilégier une installation murale VESA, la note passera à 299 ou 319 euros.