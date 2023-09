Trois ans après, Withings revient fort avec les smartwatches ScanWatch 2 et ScanWatch Light

La ScanWatch 2 reprend le design de la ScanWatch première du nom et propose à nouveau une montre analogique, avec un cadran fixe et des aiguilles, sur lequel on trouve également un écran LCD qui vous indique le nombre de pas, votre fréquence cardiaque, ou encore certaines des notifications reçues sur votre smartphone. Elle est disponible en deux versions de 38 et de 42 millimètres.

La ScanWatch 2 ajoute à ses nombreux relevés le suivi de la température corporelle. Cette fonctionnalité n'est pas inédite, l'Apple Watch Series 8 la propose depuis près d'un an, mais Withings va plus loin en annonçant un suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la température. La montre pourra analyser les variations de la température de référence au cours de la journée et durant la nuit ainsi que pendant les exercices.