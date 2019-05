Apple Watch : +50% d'expéditions cette année, toujours en tête des ventes de montres connectées

Une croissance portée chez Apple par l'Apple Watch Series 4

Ces données mettent une nouvelle fois en exergue l'hégémonie d'Apple sur le secteur de la montre connectée. Première et de loin sur ce marché, la firme de Tim Cook comptabilisait, selon Counterpoint, quelquecontre 35.5% un an plus tôt. Samsung gagne pour sa part presque 4% en passant de 7.2% de parts de marché sur le Q1 2018 à 11.1% sur le Q1 2019. Fitbit, numéro 4 du secteur, profite lui aussi d'une croissance intéressante avec 1,8% de parts supplémentaires en un an.D'après Satyajit Sinha, analyste pour Counterpoint, la croissance observée chez Apple s'explique par l'attrait de l', auprès des consommateurs... et ce en dépit du déclin amorcé par les iPhone en termes de demande. L'intéressé rappelle en outre que la fonctionnalité d'électrocardiographie du dernier modèle d'Apple Watch est désormais approuvé par Hong kong et 19 pays dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Un argument de plus pour motiver un achat, est-il expliqué. 9to5Mac rappelle pour sa part les récentes déclarations du patron d'Apple au sujet de l'Apple Watch. Dans son annonce des derniers résultats trimestriels de la marque à la pomme, Tim Cook évoquait notamment l'important succès de sa division "" : 5.1 milliards de dollars de revenus, soit 3.94 milliards de plus que l'année passée sur la même période. De quoi permettre à Apple de maintenir son avance sur la concurrence.