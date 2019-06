Mise à jour, l'application Wear OS ajoute comme prévu un gestionnaire de tuiles

Une nouvelle manière de consulter, d'un coup d'œil, sa montre connectée

La nouvelle interface de gestion des tuiles sous Wear OS © Reddit

Les développeurs tiers sont pour le moment aux abonnés absents

Source : 9to5Google

C'est le jour-J pour les possesseurs d'unesous. Après avoir dévoilé « Tuiles » quelques jours avant Google I/O, sa grande conférence réservée aux développeurs,est actuellement en train d'à son application compagnon sous Android.Pour rappel, «» est une nouvelle manière de consulter les informations les plus importantes de sa journée, sur une smartwatch. Il suffit de balayer l'écran vers la gauche, sur l'écran d'accueil, pour accéder à de nouveaux cadrans, offrant par exemple une vue sur les conditions météo, votre suivi calorique ou encore les prochains événements ajoutés à votre calendrier.Les «» sont désormais paramétrables depuis l'application. Il est en effet possible de choisir quelles applications seront affichées et l'ordre dans lesquelles elles seront positionnées.Avec ce dispositif, Google espèrede son système d'exploitation et éviter aux porteurs d'unede devoir ouvrir chaque application plusieurs fois dans la journée, leur permettant ici de consulter des informations d'un simplePour le moment seules quelquesGoogle sont compatibles avec «» et il faudra attendre plusieurs semaines pour savoir si lesaccepteront d'adapter leurs logiciels à ce nouveau mode d'affichage.Google a débuté son déploiement côté serveur il y a seulement quelques heures mais comme l'indique, de nombreux utilisateurs indiquent déjà ne pas avoir encore accès à la fonctionnalité. Il faudra probablement patienter quelques jours pour que le paramétrage des «» soit fonctionnel sur l'ensemble des smartwaches concernées.