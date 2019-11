Fossil HR : une nouvelle montre connectée hybride dotée de 2 semaines d'autonomie

Une montre classique en apparence qui cache un tracker d'activité complet



Fossil croit dur comme fer dans ce format hybride



Source : Neowin

Fossil s'est imposé en quelques années comme l'un des principaux constructeurs de montres connectées. La marque a adopté Wear OS, le système d'exploitation dédié de Google et revoit régulièrement ses gammes de produits.Pour la collection Hybride HR, Fossil propose des montres connectées à aiguilles mécaniques qui troquent cette fois leur écran tactile pour une dalle à écran électronique de 27 mm. Elle affiche le nombre de pas réalisés dans la journée, la météo du jour et aussi des notifications comme les derniers messages reçus ou les mises à jour de ses réseaux sociaux.», indique Steve Evans, Vice-président exécutif de Fossil.La montre intègre également un capteur cardiaque et calcule tout au long de la journée les battements du cœur de son porteur et possède des fonctionnalités de suivi sportif. Les boutons sur le côté droit du boîtier servent d'interface à la montre et sont personnalisables depuis l'application mobile.L'avantage de l'encre électronique réside évidemment dans sa très faible consommation d'énergie. Fossil annonce une autonomie de plus de deux semaines, et une charge rapide d'une heure pour recharger la batterie.Fossil croit très fort à ce segment de marché et explique «», en proposant à la fois un style plus proche de l'horlogerie que de l'ordinateur au poignet.La Hybrid HR se décline en deux versions, la Collider HR et la Charter HR, toutes deux en acier inoxydable et avec différents choix de bracelets, et est disponible sur le site du constructeur à un prix de 199 €.