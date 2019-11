Une montre connectée OnePlus prévue en parallèle de la sortie du OnePlus 8 ?

Quelle fiche technique ?

Source : GizChina

Une OnePlus Watch serait dans les cartons. Elle serait lancée à la fin du premier semestre 2020 en même temps que le OnePlus 8 Pour l'instant, peu d'information sur ce produit ont fuité. On ne sait pas pour quel genre de design va opter OnePlus avec sa smartwatch. Cadran en forme de cercle comme sur les Huawei Watch ou plutôt carré à l'Apple Watch, mystère. Idem côté logiciel. La solution de facilité semble être d'utiliser le Wear OS de Google.En ce qui concerne les composants, on peut miser sur une puce Qualcomm et au minimum 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage. On devrait sans doute avoir plus d'éléments d'information dans les mois qui suivent grâce à d'autres leaks, ou même directement par la marque. On sait que OnePlus communique énormément sur ses appareils avant leur sortie par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou de son blog officiel.Cette nouvelle tombe alors qu'on vient d'apprendre que Xiaomi est sur le point de sortir une Mi Watch , sa première montre connectée également. Elle devrait être officialisée ce 5 novembre 2019 en compagnie d'un nouveau smartphone, le Mi CC9 Pro . De ce qu'on en a déjà vu, la smartwatch de Xiaomi est (vraiment) très inspirée de l'Apple Watch.Avec OnePlus, nous avons donc un nouvel acteur qui vient investir ce marché. Jusqu'ici, les grosses marques chinoises proposaient avant tout des bracelets, des produits peu chers pour ne pas entrer en concurrence avec la populaire Apple Watch. Les constructeurs semblent désormais prendre de la confiance. OnePlus n'a pas hésité d'ailleurs à venir contester LG, Sony, Samsung et consorts en commercialisant son premier téléviseur, la OnePlus TV