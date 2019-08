Garmin annonce la Fēnix, sa nouvelle montre avec charge solaire en option

© Garmin

Le modèle phare : la Fēnix 6X Pro Solar

Et toujours des fonctionnalités utiles au quotidien

Alors que le départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc approche,n'a pas manqué l'occasion d'annoncer sa nouvelle gamme de montres sportives. Les montrespourront être dotée d'un panneau solaire pour se recharger, mais il faudra évidemment payer pour cette option !La nouvelle gamme de montres Garmin va être équipée de, qui devrait permettre une utilisation plus longue de la montre. Toutes sont encore et toujours dotées des fonctionnalités basiques que l'on retrouve sur ce type d'objet, à savoir la fréquence cardiaque, le suivi de la saturation du sang et le contrôle des dépenses énergétiques.Si plusieurs modèles sont proposés par la marque, l'un d'en eux retient particulièrement notre attention : la Fēnix 6X Pro Solar. C'est la toute première montre GPS de la marque à être dotée de la technologie deGrâce à un verre photovoltaïque transparent, la montre est en mesure. Cela va lui permettre de passer d'une autonomie de 21 jours à un maximum de 24 jours.Côté sport, il est toujours possible de coupler la montre avec l'application Garmin Connect. La montre intègre également des cartes Topo Actives, pour se repérer lors de différentes activités.En complément des nouvelles fonctionnalités, Garmin pense toujours autant au design agréable de ses montres et également aux. Car il existe toujours la possibilité d'ajouter un abonnement à un diffuseur de musique ou encore l'ajout d'une carte bancaire afin de se servir de la montre comme moyen de paiement.Les montres sont d'ores et déjà disponibles à l'achat à des prix compris entre 599 et 1 149 € en fonction des modèles et des options. Nul doute pour autant que la gamme Fēnix 6 va satisfaire un bon nombre de sportifs !