Fitbit lance sa Versa 2 : nouveau design, Alexa et Spotify

Alexa, un score de sommeil avec un design équivalent au modèle précédent

Mais le GPS demeure toujours absent

Laavait fuité il y a quelques jours et nous vous avions dévoilé ses nouvelles fonctionnalités a depuis rendu ladisponible, mais uniquement en pré-commande, pour le moment.Si vous êtes propriétaire d'une Fitbit Versa , on a certainement déjà confondu votre montre avec celle de la firme de Cupertino. Pour cette nouvelle version,a choisi d'enlever son petit logo de l'écran, aussi, bien que la taille de l'écran ne soit pas la même, les doutes risquent de persister dans votre entourage.Côté design, pas de grands changements donc, hormis l'; côté fonctionnalités, on note principalement l'arrivée d'. L'assistant vocalva en effet être directement intégré dans la Versa 2, et vous permettra de consulter la météo, de programmer une minuterie, des alarmes, ou encore de contrôler des appareils connectés de votre maison, à distance. L'arrivée deest également à souligner, d'autant plus que la fonctionnalité musique était un véritable casse-tête sur la toute première version.Une amélioration du suivi du sommeil est aussi proposée.nomme son concept le «». Celui-ci va se baser sur votre fréquence cardiaque, votre agitation et vos différentes phases de sommeil. Il faudra cependant attendre de le tester en conditions réelles pour juger de sa qualité. En tout cas, les fonctionnalités sommeil du premier modèle permettent déjà d'obtenir de nombreuses informations.Le GPS n'est pas présent sur la, la première donc, et c'est sans surprise qu'il est. Il faudra ainsi se contenter de relier la montre à un smartphone pour utiliser le GPS de celui-ci.L'sur une telle montre connectée, que l'on peut, en plus, qualifier de sportive, sonne comme un manque rédhibitoire dans la mesure où cela contraint l'utilisateur de lier smartphone et montre.La nouvelle Versa est d'ores et déjà pré-commandable sur le site de Fitbit pour environ 200€ (modèle basique), ce qui reste un prix relativement attractif. Si vous comptez vous en équiper, sachez que vous profiterez d'une application Fitbit remise au goût du jour il y a peu de temps, et gagnant ainsi en praticité et en vitesse de navigation.