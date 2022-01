Suunto lance une nouvelle montre sport, la Suunto 5 Peak

Après la 9 Peak, Suunto vient revisiter sa Suunto 5 milieu de gamme. Une refonte bienvenue, cette smartwatch s’étant révélée assez décevante lors de notre test . La 5 Peak jouit donc d’un nouveau design qui, bien que proche de celui des autres productions de la marque, se veut plus léger que jamais. La belle ne pèse que 39 grammes malgré une épaisseur de 12.9 mm. Le boitier fait quant à lui 43 mm. Cerise sur le gâteau, les bracelets sont détachables, ce qui n’était pas le cas sur la Suunto 5 originelle.

Milieu de gamme oblige, la Suunto 5 Peak utilise des matériaux peu coûteux. Il faudra ainsi composer avec une lunette en acier et un boitier en plastique. L’écran transflectif de 1.1’’ conserve la même définition qu’auparavant, soit 218 x 218 px. Il s’intègre toutefois dans un plus petit boitier cette année, ce qui devrait permettre une réduction des bordures et un aspect moins rachitique que sur la Suunto 5. L’éclairage est toujours assuré par des LED.