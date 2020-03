Google met des billes dans Oura, une start-up spécialisée dans les bagues connectées

Lire aussi :

Second tour d'investissement

Sommeil, préparation et activité

Source : Venture Beat

Si les montres connectées occupent aujourd'hui une place de choix dans le secteur technologique, les bagues connectées, elles, se font plus discrètes. Et pourtant, doucement mais sûrement, une jeune pousse nordique répondant au nom de Oura parvient à faire son trou au fil des années. Fondée en 2013, l'entreprise vient tout juste de boucler avec un succès un tour d'investissement en série B de 28 millions de dollars.Parmi les investisseurs ayant mis la main à la patte, citons Jack Dorsey's Square, Forerunner Venture, mais aussi et surtout Google's Gradient Ventures, fonds d'investissement lancé par Google en 2017 et axé sur l'intelligence artificielle. L'entreprise finlandaise était déjà parvenue à amasser 20 millions de dollars lors d'une première levée de fonds, notamment auprès de Will Smith, Shaquille O'Neal et Lance Armstrong.Avec déjà plus de 150 000 bagues connectées vendues à travers le monde, indique un communiqué de presse publié sur Medium , Oura a visiblement réussi à se créer une clientèle curieuse et intéressée par son produit. Ce dernier, justement, n'est autre qu'une bague connectée capable de surveiller le pouls, les mouvements ou encore la température de l'utilisateur.Doté de LED infrarouges, de capteurs, d'un accéléromètre ou encore d'un gyroscope, l'anneau dispose d'une autonomie d'une semaine en une seule charge. Un temps d'usage relativement long qui se révèle pratique. L'usager peut bien évidemment consulter l'ensemble des données récoltées sur une application dédiée, laquelle délivre des scores liés au sommeil, à la préparation et à l'activité.Avec plus de 100 employés dans le monde, Oura compte agrandir ses équipes et accélérer son développement pour ainsi devenir l'un des leaders de son créneau. Avec Google à ses côtés.