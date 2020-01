Mutrics GB-30 : des lunettes sonores pour gamer au look très (trop ?) appuyé

© Mutrics

Pas tout à fait une copie

Un look... particulier © Mutrics

Vue intérieure (3D) de l'électronique comprise dans la branche © Mutrics

Une technique qui tient la route

Source : kickstarter

Avec leur look rétro assez atypique tenant presque du gadget, les Mutrics GB-30 reprennent une partie du concept des Bose Frames, à savoir la présence d'enceintes connectées en Bluetooth dans les branches, tout en approfondissant autant la dimension gamer et écran que le côté nomade. Ainsi ces lunettes utilisent des verres anti-lumière bleue , quand les Bose Frames se servent de verres solaires (anti-UV dans les deux cas). En creusant un peu, on constate cependant que la marque avait déjà lancé les Smart Audio Sunglasses, copie conformes des Bose.Ainsi le principe est à la fois simple et touffu : la marque propose des lunettes avec traitement anti-lumière bleue, leurs donne un look étrange et plutôt vintage qui trouvera sans doute son public, le tout en intégrant dans les branches des mini-enceintes ainsi que des boutons de contrôle sur la face externe. Les GB-30 se distinguent des quelques marques utilisant un système de conduction osseuse très (vraiment très) limité sur la qualité sonore. Toute l'électronique (batterie, puces et enceintes) est contenue dans la première partie des branches, la sortie des enceintes étant directement orientée vers l'oreille (dès le raccourcissement de la branche).Si le principe d'une mini enceinte près de l'oreille peut sembler catastrophique sur le plan audio, Bose a prouvé avec son modèle que le son pouvait être très correct, suffisamment bon pour se substituer à une petite paire d'écouteurs type Earpods. Mutrics évoque bien une reproduction 5.1 du son, mais cela reste à prouver aux sceptiques que nous sommes.Côté technique, les Mutric GB-30 n'ont pas forcément à rougir face à des produits similaires. Les lunettes intègrent une puce Bluetooth 5 Qualcomm avec prise en charge du codec AptX, possèdent une certification IP55 (aucun souci sur les projections d'eau), intègrent un micro (avec réduction de bruit pour la voix) pour fonctionner en kit mains-libres, et permettent d'appeler un assistant vocal via un bouton dédié. Ce même système de bouton façon manette de Nes permet en outre de modifier le volume (les équivalents des boutons A et B) mais également de naviguer dans les pistes (la croix multidirectionnelle, ici simple bouton).Notons que le côté gamer, assez mis en avant, notamment dans les visuels de présentation, risque de pâtir de la latence. En effet, à moins de choisir le très rarement implanté AptX LL ou le futur AptX adaptive, aucun codec ne peut vraiment faire l'affaire en jeu.L'autonomie est annoncée à quatre heures, ce qui est assez peu mais tout de même 30 minutes de plus que celle des Bose.Attention au sexisme coloré du modèle, qui existe en quatre coloris : noir, vert et blanc pour la taille « homme » 140 mm, blanc et rose pour la taille « femme et enfant » de 133 mm...Le produit, qui fait actuellement l'objet d'une campagne Kickstarter se terminant le 6 mars, est annoncé à 200 $ à terme. Les premières livraisons de Mutrics sont annoncées pour juin 2020, mais autant dire qu'avec le retard syndical de tout projet Kickstarter vous risquez fort de ne pas les avoir pour l'été.Comme d'habitude, nous vous recommandons la plus grande prudence, tout projet participatif comportant un risque de ne pas voir l'aboutissement du projet...