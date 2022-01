CES 2022 : une ampoule connectée qui surveille votre sommeil, c'est le pari fou de Sengled

Les ampoules connectées de Sengled embarquent des radars à ondes continues modulées en fréquences. Ces derniers ouvrent la possibilité à l’ampoule de mesurer plusieurs données de manière autonome, comme la durée du sommeil, ainsi que le rythme cardiaque et la température corporelle de l’utilisateur. Si l’ampoule détecte un changement d’activité anormal, elle sera en mesure d’avertir l’utilisateur en changeant de couleur et en clignotant. L’efficacité de la surveillance augmente avec le nombre d’ampoule connectées entre elles. Il sera par exemple possible de paramétrer le système pour détecter les chutes et contacter les urgences en cas de besoin.